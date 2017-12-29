В Алматы состоялась церемония взвешивания Фирузы Шариповой 

30 декабря в Алматы пройдет бой за два титула - IBO и WBC Silver.

Сегодня, 29 декабря, в отеле Rixos состоялась церемония взвешивания казахстанской боксерши Фирузы Шариповой и бельгийки Джемиллы Гонтарюк, сообщает Zakon.kz.

Напомним, 30 декабря между спортсменками состоится бой за вакантный чемпионский титул IBO и WBC Silver во втором полулегком весе. Вечер единоборств пройдет на «Алматы Арене».

В ходе процедуры вес казахстанки составил 58,75 килограмм, ее соперница Джемилла "Питбуль" Гонтарюк показала на весах 58,55 килограмм.

Также в процедуре взвешивания участвовали и другие боксеры:

Али Ахмедов (10-0-0, 7 KO), Казахстан - TBA - полутяжелый вес, поединок за титул WBC Youth.

Ержан Залилов (9-0-1, 4 KO), Казахстан - Тото Хелебе (18-7-0, 9 КО), ЮАР - второй легчайший вес, поединок за титул WBC International.

Инна Сагайдаковская (6-0-0, 2 KO), Россия - Мапуле Нгубане (7-5-3, 1 КО), ЮАР - первый средний вес, поединок за титулы IBO и WBC Interim.

Сергей Дудинский (4-1-0, 3 KO), Россия - Айдын Ельжанов (4-0-0, 3 KO), Казахстан - второй легчайший вес, поединок за титул WBC CISBB Silver и WFA (World Fighting Assotiation).

Жамшидбек Нажмиддинов (14-1-0, 9 KO), Узбекистан - Херо Тито (23-12-2, 8 КО), Индонезия - первый полусредний вес.

Виктор Коточигов (5-0-0, 2 KO), Казахстан - Рустем Фатхуллин (8-1-0, 3 KO), Россия - первый средний вес.

Али Балоев (2-0-0, 2 KO), Казахстан - Игорь Караваев (8-15-0, 5 KO), Беларусь - первый тяжелый вес.

Едиль Кожамбердиев (1-1-0, 1 KO), Казахстан - Руслан Родивич (14-24-0, 14 KO), Беларусь - полутяжелый вес.

Темирлан Раимкулов (1-0-1, 0 КО), Казахстан - Барлык Жаидар (3-0-0, 2 КО), Китай - средний вес.

Висхан Мурзабеков (15-3-0, 9 КО), Россия - ТВА - полусредний вес.

Асламбек Идигов (11-0-0, 4 КО), Россия - ТВА - второй средний вес.

Айдос Ербосынулы (7-0-0, 6 КО), Казахстан - ТВА - второй средний вес.

Абдали Еламан (дебют), Казахстан - ТВА.

Даулет Каби (дебют), Казахстан - ТВА.

Бауыржан Абдуллаев (1-0-0, 1 КО), Казахстан - ТВА.

Саят Муратбеков (дебют), Казахстан - ТВА.

Ибрагим Искандаров (1-0-0, 1 КО), Казахстан - ТВА - второй средний вес.

Сунгат Ашуов (1-0-0, 0 КО), Казахстан - ТВА - второй полулегкий вес.

Фото: Алау-ТВ