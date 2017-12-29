Предприниматели: 2018 - ожидания только оптимистичные

У одних предпринимателей 2017-й был богатым на события и бедным на прибыль, у других вектор движения и ожидания только оптимистичные.

Zakon.kz попросил ответить известных казахстанских предпринимателей на вопрос, чем запомнился вам год уходящий и что вы ждете от года наступающего?

Булат Касымов, руководитель Евразийского Фонда развития инноваций: Наши ожидания по всем направлениям только оптимистичные

Я бы отметил два события уходящего года. Одно общее, другое частное. Мы выиграли грант в Национальном агентстве по технологическому развитию на производство лабораторного образца комплекса очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков с применением энергоэффективных решений, успешно провели испытания и подали заявку на патент. В результате, мы не только заложили основы для собственного производства очистных сооружений, полностью соответствующих казахстанским СНИПам (национальные СНИПы в части энергосбережения превосходят нормы стран СНГ, но, к сожалению импортируемое, как и производимое в РК оборудование не соответствует казахстанским СНИПам), но и закрепили свой статус центра компетенций в этой области.

Второе событие я бы не побоялся назвать событием мирового значения. Это, безусловно, проведение в сентябре этого года в Астане Саммита стран Организации Исламского Сотрудничества, посвященного науке и технологиям, в ходе которого была презентована концепция нашего Фонда об усилении инновационного потенциала стран ОИС. Результаты работы саммита как раз таки и определили вектор движения Фонда на следующий год, наши ожидания по всем направлениям только оптимистичные.

Вячеслав Попов, инвестор: В уходящем году мне удалось пообщаться с Президентом Нурсултаном Абишевичем



Скорость жизни с каждым годом становится все стремительнее. Требование времени - быстрее, качественнее, дешевле. Уходящий год был для нас богатым на события и бедным на прибыль. Но нам удалось во всех компаниях сохранить команды, не сокращая штат и зарплаты. Диверсификация направлений позволят нам расти вопреки экономическому спаду. Гибкость, скорость, ориентация на клиента, на тренды позволяют сохранять положительную динамику.

Как-то Нурсултан Абишевич сказал: «Страной надо управлять, как корпорацией». И тут я с ним согласен, ведь самые устойчивые корпорации как раз делают упор на диверсификацию, дифференциацию, на команды и инновации. Мы идем по такому же пути.

2017 год знаменателен для меня еще и тем, что мне удалось пообщаться с Президентом Назарбаевым и выступить на Ассамблее народа Казахстана.

2018 год - это год модернизаций и в первую очередь государственного управления. Я участник программы «Рухани Жангыру» и уверен, при правильной реализации Казахстан станет антихрупким государством. Ну а мы ему в этом поможем...

Торгын Нурсеитова