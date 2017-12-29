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Директор мексиканской тюрьмы умер от инфаркта при побеге заключенных

29 декабря 2017, 12:55

Попытку побега удалось пресечь.

Директор мексиканской тюрьмы в Сан-Хосе-дель-Кабо скончался от инфаркта во время попытки побега заключенных. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на El Sol de Parral.

Преступники напали на охранников, в результате чего пострадали трое надсмотрщиков и женщина, приехавшая навестить одного из арестантов.

Сотрудники тюрьмы активировали «красный протокол» — высший уровень тревоги, применяемый при чрезвычайных ситуациях, и попытку побега удалось пресечь. Однако у директора пенитенциарного заведения Джулиана Ангиано Диаса случился сердечный приступ. Он был срочно госпитализирован, но спасти его жизнь не удалось.

31 октября сообщалось, что в американском штате Западная Вирджиния заключенный Тодд Уэйн Бойс переоделся и сбежал из тюрьмы. Исчезновение мужчины не замечали целые сутки, при этом охрана утверждает, что пересчитывала заключенных. Задержать Бойса удалось лишь через четыре дня, на границе с Мексикой, куда он попытался проникнуть.


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