Могут ли полицейские останавливать машины без причины
За факты неправомерной остановки машины нужно подавать жалобу на сотрудников ОВД.
Первый заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев разъяснил, когда полицейским разрешается останавливать транспортные средства, сообщает МИА «Казинформ».
«По нарушениям правил дорожного движения у нас в основном предусмотрены штрафные санкции. По остановке транспортных средств необходимо отметить, что в прошлом году были приняты меры по переходу работы дорожно-патрульной полиции на автопатрулирование. То есть остановка транспортных средств осуществляется в режиме автопатрулирования», - сказал он на пресс-конференции в СЦК.
Кениспаев отметил, что также допускается остановка транспортных средств пешими нарядами.
«Есть у нас по маршрутам патрулирования точки отстоя, аварийно опасные участки, где дорожные полицейские ведут патрулирование в пешем наряде. В данном случае, если стоит автопатруль и есть пеший наряд, то в случае выявления нарушения ПДД инспектор должен реагировать на это правонарушение, останавливать транспортное средство и принимать необходимые меры», - подчеркнул он.
По словам Кениспаева, за факты неправомерной остановки машины нужно подавать жалобу на сотрудников ОВД.
«В случае если были факты неправомерной остановки, а по закону запрещена беспричинная остановка транспортных средств, в этом случае вы можете пожаловаться в дежурную часть ОВД или по телефону доверия. По каждому факту у нас будет проводиться проверка, будут приниматься меры», - заверил представитель МВД.
Фото: Informburo.kz
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