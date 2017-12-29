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Зимой штрафы по нечеткой линии разметки можно обжаловать

29 декабря 2017, 13:01

Если к вам пришло предписание, где четко не определена линия разметки и зафиксирован факт правонарушения, такое предписание можно обжаловать.

В каких случаях можно обжаловать штрафы за нарушение дорожной разметки, зафиксированные камерами, рассказал первый заместитель председателя комитета административной полиции Алибек Кениспаев.

"Что касается приборов автоматических систем фиксации, то в зимний период, когда снегом занесло разметку и так далее, у нас предусмотрено согласно технической спецификации отключение режима фиксации нарушения правил разметки", — сказал Кениспаев на пресс-конференции.

Это относится к случаям, когда водитель из-за снега, к примеру, нарушил стоп-линию или заехал на линию для общественного транспорта.

"Все эти моменты можно обжаловать. Если к вам пришло предписание, где четко не определена линия разметки и зафиксирован факт правонарушения, такое предписание можно обжаловать", — заключил замглавы комитета.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © Sputnik / Станислав Савельев


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