Зимой штрафы по нечеткой линии разметки можно обжаловать
Если к вам пришло предписание, где четко не определена линия разметки и зафиксирован факт правонарушения, такое предписание можно обжаловать.
В каких случаях можно обжаловать штрафы за нарушение дорожной разметки, зафиксированные камерами, рассказал первый заместитель председателя комитета административной полиции Алибек Кениспаев.
"Что касается приборов автоматических систем фиксации, то в зимний период, когда снегом занесло разметку и так далее, у нас предусмотрено согласно технической спецификации отключение режима фиксации нарушения правил разметки", — сказал Кениспаев на пресс-конференции.
Это относится к случаям, когда водитель из-за снега, к примеру, нарушил стоп-линию или заехал на линию для общественного транспорта.
"Все эти моменты можно обжаловать. Если к вам пришло предписание, где четко не определена линия разметки и зафиксирован факт правонарушения, такое предписание можно обжаловать", — заключил замглавы комитета.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik / Станислав Савельев
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