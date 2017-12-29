Шахтеры в ВКО требуют повышения зарплат

В добывающей компании опровергли данные о забастовке и рассказали о переговорном процессе с рабочими.

Переговоры с шахтерами, требующими повышения заработной платы и изменения графика работы, прокомментировали в медедобывающей компании KazMinerals. Представитель департамента корпоративных связей опроверг информацию о возможной забастовке рабочих.

"В преддверии Нового года многих, конечно, волновал вопрос повышения заработной платы. В трудовых коллективах это обсуждение велось в рамках конструктивного диалога. Серия рабочих собраний прошла на предприятиях ТОО "Востокцветмет", в том числе на Артемьевской шахте. Накануне здесь с участием председателя правления ТОО "Востокцветмет" Ильсура Даутова состоялось очередное собрание с рабочими, на которое пришли рабочие с ночной и утренней смен. Так что сообщения о забастовке или невыходе на работу – несостоятельны. Предприятие работает в штатном режиме", — сообщил представитель департамента Максут Жапабаев.

По данным департамента корпоративных связей, есть результат переговоров: заработная плата всем рабочим будет повышена.

"С 1 января 2018 года рабочим всех дивизионов группы KAZMinerals в Казахстане будет повышена тарифная часть заработной платы – с учетом анализа макроэкономической ситуации, роста стоимости потребительской корзины и инфляции, а также экономического положения входящих в состав группы предприятий. Эти изменения рассматривались еще с сентября в рамках процедуры формирования бюджета на следующий год и уже в ближайшее время будут отражены в трудовых договорах работников", — рассказал Жапабаев.

Также ранее была достигнута договоренность о переходе Артемьевской шахты с трехсменного на двухсменный график с 1 февраля 2018 года. Следующее собрание будет проведено после новогодних праздников.

Ранее в декабре прошла забастовка шахтеров на угледобывающих шахтах Карагандинской области. Работники четырех шахт угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" 11 декабря после окончания смены отказались покинуть свои рабочие места. Шахтеры выдвинули ряд требований, в числе которых увеличение зарплаты на 100% и снижение пенсионного возраста. Компания заявила, что проводить переговоры с бастующими будет только на поверхности. 14 декабря суд Шахтинска признал забастовку незаконной и постановил приостановить ее. В ночь на 15 декабря все шахтеры поднялись на поверхность и согласились сесть за стол переговоров.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Vox Populi