28 декабря произведено обновление ФНО 911.00 для предоставления с 1 января 2018 года

Уважаемые налогоплательщики!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что 28 декабря 2017 года произведена публикация шаблона формы налоговой отчётности 911.00 - «Расчёт стоимости патента» для применения с 1 января 2018 года.

После скачивания ФНО необходимо произвести ее загрузку, воспользовавшись утилитой «Загрузка шаблонов ФНО», которая устанавливается вместе с клиентским приложением СОНО для налогоплательщиков.