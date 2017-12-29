28 декабря произведено обновление ФНО 911.00 для предоставления с 1 января 2018 года
Уважаемые налогоплательщики!
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что 28 декабря 2017 года произведена публикация шаблона формы налоговой отчётности 911.00 - «Расчёт стоимости патента» для применения с 1 января 2018 года.
После скачивания ФНО необходимо произвести ее загрузку, воспользовавшись утилитой «Загрузка шаблонов ФНО», которая устанавливается вместе с клиентским приложением СОНО для налогоплательщиков.
29 декабря 2017, 11:30
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК
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