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Какая погода ждет казахстанцев на новогодние праздники

29 декабря 2017, 13:44

Ожидается морозная погода без осадков.

Синоптики рассказали, какая погода будет на новогодние праздничные дни, сообщает Zakon.kz.

Циклон, ставший причиной снегопадов, метелей и гололеда сместился на Сибирь. В ближайшие сутки, связанный с ним холодный фронт вызовет снегопады и метель на крайнем востоке Казахстана.

Территория республики вновь окажется под влиянием антициклона, который будет определять погоду на большей части Казахстана в праздничные новогодние дни. Преимущественно ожидается морозная погода без осадков.

В южных и центральных областях ожидается усиление восточного ветра, местами до 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с и низовая метель, ухудшающая видимость менее 800м, особенно в горных перевалах юга республики.

Температура воздуха по-прежнему будет выше климатической нормы, лишь на востоке она будет близкой к норме.

30 декабря в Северо-Казахстанской области на дорогах ожидается гололедица.


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