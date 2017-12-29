В Алматы процедура регистрации спецтехники сократится до 3 часов

В Алматы регистрация и снятие с учета сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники будет занимать не более 3 часов. Об этом сообщили в Управлении сельского хозяйства и ветеринарии, передает Zakon.kz.

«В целях улучшения качества и скорости обслуживания, государственную услугу теперь будут оказывать в специализированном ЦОНе (мкр. Саялы, ул. Ак-Кайнар,1)», - говорится в сообщении. - Проект инициирован управлением сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы, в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов»».

Услуги будут оказываться по принципу «одного окна», т.е. рассмотрение документов и осмотр специализированной техники будет проводиться в одном месте. Ранее такая процедура занимала 15 календарных дней.

Помимо этого, здесь же будет производиться выдача удостоверений на право управления тракторами, регистрационных документов и государственных номерных знаков.

К слову, в 2017 году в Алматы было выдано 42 удостоверения на управление спецтехникой и зарегистрировано 1718 транспортных средств.