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В Москве автобус сбил людей на остановке возле метро

29 декабря 2017, 13:47

Авария произошла при попытке водителя автобуса уйти от столкновения с другой машиной, однако он не справился с управлением

Рейсовый автобус врезался в остановку возле станции метро "Сходненская" на северо-западе Москвы, сообщает РИА Новости.

В результате ДТП никто не погиб. В столичном главке МВД и в департаменте транспорта заявили о троих пострадавших. Детей среди них нет.

На место направились сотрудники ГИБДД. По предварительным данным дептранса, автомобиль врезался в автобус, после чего тот влетел в остановку.

В полиции тем временем сказали, что авария произошла при попытке водителя автобуса уйти от столкновения с другой машиной, однако он не справился с управлением.

Водитель автобуса — мужчина 1960 года рождения, имеет все категории, прошел необходимый предрейсовый контроль. По информации московских властей, с 2015 года он ни разу не нарушал ПДД.

На этой неделе рейсовый автобус "Мострансавто", следовавший из Сколково до станции метро "Славянский бульвар", въехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте. В результате четыре человека погибли, еще одиннадцать пострадали.

Фото: РИА Новости.


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