В ЮКО прошел областной форум рабочей молодежи

Цель сегодняшнего мероприятия - приобщение молодежи к труду и стимулирование их к работе в рамках представленных государством программ, а также оценка трудящейся молодежи.

В Южно-Казахстанской области состоялся областной форум рабочей молодежи «Бәсекеге қабілетті – жастар». Цель сегодняшнего мероприятия - приобщение молодежи к труду и стимулирование их к работе в рамках представленных государством программ, а также оценка трудящейся молодежи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Если учитывать, что на сегодняшний день более 4,5 миллионов жителей республики составляет молодежь, то 18 процентов из них или около 800 тыс. приходиться на нашу область. Поэтому местные власти привлекают молодежь региона к общественным работам, проводит целенаправленную работу в направлении обеспечения постоянной работой.

Отметим, что в сегодняшнем форуме приняли участие около 300 молодых людей, в том числе, участники программ «С дипломом – в село», «Жасыл ел», «Жас сақшы», «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы» и проекта «Әр ауылдың өз шебері», а также молодые специалисты предприятий, волонтеры, молодежные организации области.

Приняв участие в работе форума аким области Жансеит Туймебаев ознакомился с инновационными проектами молодых специалистов и выставкой оборудований сферы IT-технологии, где побеседовал с рабочей молодежью.

«Молодежь – это будущее нашей страны. Будущее страны – в руках молодежи. Вы вносите огромный вклад в развитие и процветание нашей страны благодаря своим масштабным работам, интенсивному труду. На сегодняшний день вы являетесь движущей силой в обществе. В нашей стране уделяется особое внимание вопросам молодежной политики. Каждое новое поколение несет в себе новые веяния жизни и новую атмосферу. Это объективное явление», - сказал аким.

Наряду с этим, глава региона отметил активную молодежь области, а также место и роль профсоюзных организаций в трудовых отношениях.

«Согласно краткосрочной программе профессионального обучения, 12 159 граждан прошли обучение на основе спроса на профессию и рынок труда. Также, уточнен перечень самых необходимых специальностей в рамках акции «Әр ауылға өз шебері». 9253 граждан по 15 специальностям получили профессиональное образование, из них 5 150 – молодежь. Следует отметить, что на 306 производственных местах трудятся около 20 тыс. молодых людей. К примеру, около 90 процентов коллектива чулочного завода «Әлем БТ» составляют ваши сверстники. Вместе с этим, более 50 процентов рабочих коллективов АО «Кентауского трансформаторного завода», АО «ҚазТрансОйл», АО «Қазақтелеком», ТОО «Бал текстиль», ТОО «Стандарт цемент», АО «Химфарм», ТОО корпорация «Атамекен» составляет молодежь», - резюмировал Ж.Туймебаев.

В ходе форума глава региона поздравил собравшихся участников форума с наступающим Новым годом, где вручил Благодарственные письма победителям Национальных дельфийских игр, а также молодежи, которая прошла краткосрочные курсы обучения по программе «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы».

В завершении мероприятия состоялось выступление республиканских и областных звезд эстрады.