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Женщина упала в канализацию и нашла пропавшего мальчика

29 декабря 2017, 14:07

Ребенок доставлен в больницу с сильным переохлаждением.

Волонтер, участвовавший в поисках пропавшего десятилетнего мальчика в татарстанском селе Черемшан, провалилась в канализацию и нашла его там.

Спасатели узнали о пропавшем мальчике от дежурного черемшанского ОВД вечером 24 декабря. К поискам привлекли пожарных, полицейских и еще 120 волонтеров из числа местных жителей. Также среди них была начальник Управления гражданской защиты Черемшанского района Гулия Яруллина.

Во время поисков в районе нежилых новостроек женщина провалилась в трехметровый канализационный колодец — из-за метели она не заметила открытый канализационный люк. Внизу она нашла пропавшего ребенка. «Мальчик кричал, пока были силы, затем лег на ледянки и стал засыпать», — отмечается в сообщении.

Яруллину госпитализировали с переломом поясничного позвонка, ребенок также доставлен в больницу с сильным переохлаждением. По словам врачей, если бы мальчика нашли часом позже, он мог бы замерзнуть насмерть.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости.


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