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Что грозит полицейскому за отключение видеорегистратора, рассказали в МВД

29 декабря 2017, 14:08

Если видеорегистратор в патрульном автомобиле был отключен в момент выписки штрафа водителю, нарушившему ПДД, то штраф все равно считается действительным.

Выписка штрафа полицейским без видеоинформации никак не влияет на исход административного дела, сообщил председатель комитета административной полиции МВД РК Алибек Кениспаев, сообщает BNews.kz.

«В Казахстане более 80% полицейских оснащены видеорегистраторами. Те полицейские, которые не оснащены видеорегистраторами, к надзору за дорожным движением не привлекаются. Факт и доказательная база должны регистрироваться с помощью видеорегистраторов», - сказал он в ходе пресс-конференции в СЦК.

По словам Алибека Кениспаева, если видеорегистратор в патрульном автомобиле был отключен в момент выписки штрафа водителю, нарушившему ПДД, то штраф все равно считается действительным.

«Основанием и поводом для возбуждения административного производства является факт, непосредственно, совершения правонарушения. Если было правонарушение, значит, оно должно быть возбуждено и рассмотрено в установленном порядке. Водитель может подать жалобу на факт, если были допущены какие-то неправомерные действия в процессе осуществления административного производства. Другой вопрос – неисполнение внутреннего приказа МВД по наличию и обеспечению работоспособности видеорегистратора - здесь будет рассмотрен вопрос дисциплинарной ответственности сотрудника полиции. Но это никак не влияет на исход административного дела», - пояснил он.

Фото: kstnews.kz


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