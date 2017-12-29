Альберт Рау: В новом году жду еще одну внучку

Мажилисмен Альберт Рау поделился с Zakon.kz, каким был для него уходящий 2017 год и какое важное событие ожидает его в 2018-м - Год Собаки.

Первое - после семи лет работы в качестве первого вице-министра индустрии, меня партия призвала в Парламент. Это, конечно, резкий поворот в профессиональной карьере, но внутренне я был готов к этому.

Конечно, в каждой работе есть свои плюсы и минусы. В Парламенте, может быть, меньше оперативной работы, но зато больше поездок в регионы. Вот в январе мы уезжаем в Костанайскую область, на мою Родину, я побываю там в трех районах и в двух городах. Для меня это большой плюс, потому что есть возможность воплощать через законы нужды народа.

Также в Парламенте я от начала до конца занимался Кодексом о недрах и недропользовании и мы внесли существенные правки. Сейчас вот записался в рабочую группу по совершенствованию поддержки агропромышленного комплекса. Мне это очень интересно, у меня в этой сфере есть определенный опыт, я родился и вырос в селе, руководил областью.

Второе – накануне Дня независимости в числе творческих людей Казахстана меня удостоили Государственной премии в области науки и техники им. аль-Фараби за работу, связанную с металлургией и обогащением полезных ископаемых.

События в стране, которые мне запомнились… Помню момент, когда мы летели в Москву в командировку и когда самолет наш пошел на посадку, мне пришло смс-сообщение, что ЭКСПО будет в Астане. Я как закричу от радости и все в самолете захлопали, и все были воодушевлены, что ЭКСПО придет к нам. И потом, когда ЭКСПО уже пришло в этом году, я испытывал большую гордость за страну, за наши достижения, я на этой площадке был много-много раз, разговаривал с иностранцами, европейцами и всегда испытывал чувство гордости за свой Казахстан, за свой народ. Это огромный труд всей страны, миллионы наших сограждан побывали на ЭКСПО и увидели, как развивается мир, увидели столицу. Это действительно очень важное, ключевое событие в нашей стране, событие мирового масштаба.

Поздравляя своих соотечественников с наступающим Новым годом, хочу пожелать самого главного – мира в семье, мира в стране. Когда твои дети и внуки живут в этой стране, ты, конечно же, думаешь, чтобы у нас были мир и покой, и чтоб развивалась экономика, и чтобы это отражалось на благосостоянии людей. Для этого у нас есть всё.

В личном плане в новом году жду еще одну внучку. Сейчас у меня две внучки, один внук и вот в феврале у них должна появиться еще одна сестренка.

Торгын Нурсеитова