Умерла единственная дочь испанского диктатора Франко
С момента обнаружения рака состояние женщины стремительно ухудшалось, она оставалась дома и даже не выходила на улицу.
Единственная дочь испанского диктатора Франсиско Франко Мария дель Кармен Франко и Поло скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщил ее внук Луис Альфонсо де Бурбон, передает РИА Новости.
Сообщив о кончине бабушки на своей странице в Instagram, Луис Альфонсо де Бурбон отметил, что "она не ушла и навсегда останется в его сердце".
Мария дель Кармен Франко и Поло скончалась в пятницу в своем доме в Мадриде. По данным СМИ, летом этого года у нее был диагностирован рак.
Как сообщает газета Vanguardia, с момента обнаружения рака состояние женщины стремительно ухудшалось, она оставалась дома и даже не выходила на улицу.
Фото: AP Photo.
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