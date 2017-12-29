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Умерла единственная дочь испанского диктатора Франко

29 декабря 2017, 14:44

С момента обнаружения рака состояние женщины стремительно ухудшалось, она оставалась дома и даже не выходила на улицу.

Единственная дочь испанского диктатора Франсиско Франко Мария дель Кармен Франко и Поло скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщил ее внук Луис Альфонсо де Бурбон, передает РИА Новости.

Сообщив о кончине бабушки на своей странице в Instagram, Луис Альфонсо де Бурбон отметил, что "она не ушла и навсегда останется в его сердце".

Мария дель Кармен Франко и Поло скончалась в пятницу в своем доме в Мадриде. По данным СМИ, летом этого года у нее был диагностирован рак.

Как сообщает газета Vanguardia, с момента обнаружения рака состояние женщины стремительно ухудшалось, она оставалась дома и даже не выходила на улицу.

Фото: AP Photo.


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