Приключения экс-следователя в Алматы: женщину лишили прав на три года

На заседание в суд она не пришла.

Продолжение нашумевшей истории о ДТП, произошедшем в Алматы 3 декабря. На днях в административном суде прошло слушание по делу экс-следователя, передает Zakon.kz.

Напомним, 3 декабря на пересечении улиц Сатпаева и Розыбакиева произошло ДТП с участием RangeRover, после которого водитель скрылся. Позже машину, ехавшую со спущенными задними колесами и громко включенной музыкой, остановили полицейские. За рулем была женщина, которая вела себя достаточно агрессивно. Пройти медицинское освидетельствование она в конечном итоге отказалась.

Как выяснилось, раньше водитель работала следователем в Семее, в звании майора. Сейчас женщина является членом Коллегии адвокатов ВКО. Данный факт в коллегии подтвердили. В 2016 году ее лишали водительских прав на 9 месяцев за ДТП.

Стоит отметить, что 26 декабря в алматинском адмсуде рассматривался только факт отказа пройти медосвидетельствование на состояние опьянения по требованию сотрудника полиции. На заседание сама нарушительница не явилась.

"03.12.2017 года около 01 часов 00 минут водитель К.Н., управляя автомашиной марки «Range Rover», следуя по ул.Хаджи Мукана в западном направлении, уг.ул.Байжанова, была остановлена сотрудниками дорожной полиции по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в ходе которого не выполнила законного требования сотрудника органов внутренних дел о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и токсикоманического опьянения. В вину К.Н. вменено нарушение п. 2.1.4 Правил дорожного движения Республики Казахстан, в ее действиях усмотрены признаки правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.613 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", - сказано в постановлении суда.

В материалах дела есть объяснительная самой К.Н., в которой она вину в правонарушении признала.

В итоге суд постановил признать К.Н. виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 613 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и подвергнуть административному взысканию в виде лишения права управлять транспортным средством сроком на 3 года.

"Водительское удостоверение при обнаружении изъять. Исполнение постановления возложить на УДП ДВД Алматы", - резюмировали в суде.