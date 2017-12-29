Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Аллергию на спортзал выявили ученые

29 декабря 2017, 14:56

К любимым оправданиям людей с лишним весом в стиле "кость широкая" вскоре может прибавиться и справка от врача-аллерголога.

Американские медики пришли к выводу, что резкий рост физических нагрузок может вызывать сильные аллергические реакции, передает Life.

Последствия, шуточной на первый взгляд формы аллергии могут быть серьёзными — анафилактический шок и спазм лёгких запросто могут стать причиной смерти.

Учёные отмечают, что катализатором таких приступов может выступать не только пыль или цветение некоторых растений, но и продукты. В случае официально подтверждённых клиническими исследованиями аллергических реакций на продукты, медики рекомендуют либо не есть за 6–8 часов до тренировки, либо на всякий случай начинать не с жима лёжа, а с лёгкой разминки.

Фото: dreamstime.ru.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...