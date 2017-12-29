Аллергию на спортзал выявили ученые
К любимым оправданиям людей с лишним весом в стиле "кость широкая" вскоре может прибавиться и справка от врача-аллерголога.
Американские медики пришли к выводу, что резкий рост физических нагрузок может вызывать сильные аллергические реакции, передает Life.
Последствия, шуточной на первый взгляд формы аллергии могут быть серьёзными — анафилактический шок и спазм лёгких запросто могут стать причиной смерти.
Учёные отмечают, что катализатором таких приступов может выступать не только пыль или цветение некоторых растений, но и продукты. В случае официально подтверждённых клиническими исследованиями аллергических реакций на продукты, медики рекомендуют либо не есть за 6–8 часов до тренировки, либо на всякий случай начинать не с жима лёжа, а с лёгкой разминки.
Фото: dreamstime.ru.
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