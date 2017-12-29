Встречи с мажилисменами пройдут не только в областных, районных центрах, но и в аулах, поселках и отдаленных селах.

Депутаты Мажилиса выезжают в регионы для встреч с избирателями с 3 по 12 января.Об этом сообщила пресс-служба палаты, передает Zakon.kz.

«Парламентарии посетят трудовые коллективы, встретятся с представителями общественности и проведут приемы граждан, а также посетят производственные и социально-культурные объекты», - говорится в сообщении.- Народные избранники проинформируют граждан о своей законотворческой деятельности, о ходе реализации госпрограмм «Рухани жаңғыру», «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер»».

В среду, 3 января, в Астане запланирована встреча с коллективом вагоностроительного завода «Тулпар Тальго» депутатов Мажилиса, членов фракции партии «Нур Отан» Маулена Ашимбаева, Ерсултана Бектурганова, Жаната Джарасова, Гульжаны Карагусовой, Михаила Чиркова и Татьяны Яковлевой.

В этот день с предпринимателями столицы также встретится депутат Мажилиса, руководитель парламентской фракции ДПК «Ак жол» Азат Перуашев.

Как отмечается, встречи мажилисменов от всех трех парламентских партий и Ассамблеи народа Казахстана пройдут не только в областных, районных центрах, но и в аулах, поселках и отдаленных селах.