Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Назарбаев о любви: Никогда не теряйте ее, и пусть она вас никогда не покидает

29 декабря 2017, 15:06

Любовь – это огромное чувство.

В соцсетях опубликовали видео, где президент Казахстана Нурсултан Назарбаев размышляет на тему, что такое любовь, сообщает Zakon.kz.

"Есть любовь к земле, к народу, к ребенку, к маме. Любовь – это огромное чувство. Я считаю что любовь - это родина. Любовь - это уютный дом, любимый человек. Главное пусть эта любовь в ваших сердцах никогда не угасает. Никогда не теряйте ее, и пусть она вас никогда не покидает. Будьте всегда здоровы и берегите себя", - сказал глава государства.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...