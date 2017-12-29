Назарбаев о любви: Никогда не теряйте ее, и пусть она вас никогда не покидает
29 декабря 2017, 15:06
Любовь – это огромное чувство.
В соцсетях опубликовали видео, где президент Казахстана Нурсултан Назарбаев размышляет на тему, что такое любовь, сообщает Zakon.kz.
"Есть любовь к земле, к народу, к ребенку, к маме. Любовь – это огромное чувство. Я считаю что любовь - это родина. Любовь - это уютный дом, любимый человек. Главное пусть эта любовь в ваших сердцах никогда не угасает. Никогда не теряйте ее, и пусть она вас никогда не покидает. Будьте всегда здоровы и берегите себя", - сказал глава государства.
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