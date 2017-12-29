Что ждет зрителей Первого канала Евразия в праздничные выходные

Первый канал Евразия подготовил для вас все самое интересное и традиционно ожидаемое в светлый праздник Новый Год! Следите за телепрограммой.

Новый Год большинство казахстанцев по традиции считают семейным праздником, а потому стараются проводить его дома, в кругу близких людей. Традиционно в предновогодний и новогодний период телеканалы готовят для своих зрителей самый интересный контент. В этом году эфир Первого канала Евразия порадует аудиторию киноклассикой и премьерами новых фильмов, итогами года в программах собственного производства на государственном и русском языках, музыкальными шоу с участием самых топовых звезд казахстанской и российской эстрады. И это еще не все.

Посвященный предстоящим праздникам эфир предполагает изменения в сетке вещания телеканала. Так, программа «Аналитика», традиционно выходящая в эфир по воскресеньям в 20.00, на этой неделе подведет Главные информационные итоги года в пятницу, 29 декабря, в 20.30. Как прожить 365 дней за 60 минут? Только всё самое интересное и важное. Чем запомнился этот год? Как изменил нашу жизнь? Расскажет ведущая программы «Аналитика» Альмира Кульмухамедова.

Итоги года подведет и одно из самых рейтинговых ток-шоу на государственном языке «Кешкі кездесу». 30 декабря студию Амана Тасыган посетят настоящие герои - казахстанцы, отличившиеся в 2017-м году самоотверженными и поистине отважными поступками. Они спасали жизни людей, в те моменты, когда помочь не мог никто. Так из уст самих героев 2017-го года зрители Первого канала Евразия узнают как два полицейских из Павлодарской области сопровождая по трассе автобус с детьми развернули свое авто поперек дороги, чтобы остановить вылетевший на полосу встречного движения КамАЗ. Не сделай этого полицейские, большегрузная машина на полном ходу бы протаранила автобус с детьми. Стражи порядка, совершившие подвиг, станут гостями новогоднего эфира «Кешкі кездесу». Вместе с ними студию посетят военный, вынесший ребенка из полыхающего огнем дома, родители этого ребенка, пожелавшие выразить благодарность, проводница поезда, вернувшая к жизни младенца, 40 минут находившегося в состоянии клинической смерти, а также ученик 11 класса одной из школ Алматинской области, сумевший защитить девочку от педофила. Не обойдется новогодний выпуск программы и без выступлений артистов. Студию посетят казахстанские певцы Кажымурат Шешенкул и Ляззат Баирбекова.

Новогодний выпуск развлекательного женского шоу «Айел сыры», что выходит в эфир Первого канала Евразия в выходные дни, в субботу 30 декабря посетят певицы Каракат Абильдина, Акбота Керимбекова со своим супругом и Абай Бегей. Очаровательные ведущие проекта вручат гостям специальные номинации «Мама года», «Свадьба года» и «Сват года». Не обойдется эфир 30 декабря и без символов наступающего года – собак, которые с удовольствием сыграют на пианино. И, конечно, без веселой песни о проекте «Айел Сыры», которую исполнят сами ведущие. К слову музыка к песне была позаимствована у известной исполнительницы Ерке Есмахан, ставшей мегапопулярной в уходящем году, а слова девушки написали сами.

Интересно то, что итоговая информационно-аналитическая программа на государственном языке «Басты бағдарлама», пошла несколько по иному пути, нежели проект «Кешкі кездесу». Здесь вспомнят антигероев года. Тех, кто в 2017 году отличился не подвигами, а некорректными поступками, удивившими казахстанцев. В их числе певец Тореали Торегали, печально известный Максат Усенов и другие. Не обойдется новогодний выпуск и без ярких личностей, прославивших нашу страну на весь мир – Димаш Кудайберген и Данелия Тулешова. По традиции эфир завершит дайджест успешных решений Казахстана. В текущем году – это вступление в ООН, проведение сирийских переговоров и международной специализированной выставки Expo-2017. А также прогноз на год грядущий от экспертов – экономистов, политологов и… нумерологов.

Если отойти от темы информационно-аналитического эфира и обратиться к вечному и незыблемому – искусству, то и здесь Первый канал Евразия подготовил для своих зрителей уникальный контент. 30 декабря в 11.40 в эфире - посвященный новогоднему кино, авторский проект Ольги Артамоновой «Фабрика грёз». Профессиональный киновед, выпускница сценарно-киноведческого факультета ВГИК расскажет об истории создания классики новогоднего эфира - фильмах «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы, или с легким паром», «Чародеи» и «Сирота казанская».

Творческая команда одного из самых ярких проектов канала – реалити-шоу «Қалаулым», транслируемого каждый будний день в прямом эфире, подготовила не менее насыщенную программу на новогодние праздники. В понедельник, 1 января, в 12.00 ведущая программы – Аша Матай, вместе с участниками шоу и главным редактором Шахкеримом Карменовым подведут итоги 2017 года, года подарившего казахстанскому медиарынку беспрецедентный трехчасовой реалити-проект на государственном языке. Они обсудят, чего проект достиг в году уходящем – подарил стране новую счастливую семью, и чего достигнет в новом 2018-м.

«Мы поговорим о свадьбе Сейсенбек Аға. А также пригласим те пары проекта, которые на данном этапе отношений максимально близки к предложению руки и сердца. Участники поделятся своим мнением по поводу продолжения их отношений, планами на будущее. У нас есть пара, в первый же месяц нового года запланировавшая знакомство с родителями друг друга, а также и более серьезный шаг – проведение традиционного казахского обряда «Сырға салу».

Студию посетят также и звезды казахстанского шоу-бизнеса – певцы Камшат Жолдыбаев, Медеу Арынбаев, Нурлан Абдулин, Меруерт Тусипбаева, Нурлан Абдуллин, Нурболат Абдуллин, Бакыт Шадаева и Ермек Меденов. Они выступят на сцене «Калаулым» со своими лучшими песнями и, конечно, поздравят всех казахстанцев с уже наступившим Новым годом!

В праздничном выпуске программы собственного производства - «Пендеміз ғой», гостями будут известные казахстанские исполнители - Гүлнұр Оразымбетова , Тамара Асар, Маржан Арапбаева, Мирас пен Құралай, Братья Жугунусовы. Они поделятся интересными историями, случившимися в уходящим году в их жизни. Все подробности необыкновенных историй в понедельник, 1 января 2018 года на Первом канале Евразия.

Первый канал Евразия подготовил для вас все самое интересное и традиционно ожидаемое в светлый праздник Новый Год! Не менее насыщенный эфир ожидает зрителей телеканала и в рождественские праздники. Следите за телепрограммой.