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Аким СКО подарил детям пони

29 декабря 2017, 15:13

Теперь в кавалерийском взводе батальона УВД могут заниматься не только дети с поражением опорно-двигательного аппарата, но и все желающие.

База кавалерийского взвода батальона УВД Петропавловска используется как площадка для проведения курса иппотерапии детей с поражением опорно-двигательного аппарата. Во время недавней поездки аким области Кумар Аксакалов побеседовал с ребятами и отмечал положительный эффект от иппотерапии. В разговоре дети попросили главу региона помочь в приобретении пони, так как детям с особыми потребностями трудно взбираться на обычную лошадь.

И вот накануне волшебного праздника - нового года их желание исполнилось. Участники курса иппотерапии получили обещанный подарок в виде двух пони. Курсы иппотерапии для особых детей теперь стали еще интереснее и эффективнее. Дети приходят на занятия иппотерапии в неделю 2-3 раза.

Воспитанница интерната Сандугаш Молдабаева посещает данные курсы с 2014 года.

«Мне очень нравится ездить верхом на лошади. Уже покаталась на пони, мне понравилась. У меня есть любимая лошадь по кличке «Ворон», он очень спокойный, хороший. Я всегда ухожу довольной, веселой, в хорошем настроении и нам становится лучше», - рассказала она.

Сегодня здесь побывали дети дома-интерната для детей с поражением опорно-двигательного аппарата, а также дети из детского дома, для детей сирот и оставшихся без попечения родителей.

Теперь в кавалерийском взводе батальона УВД могут заниматься не только дети с поражением опорно-двигательного аппарата, но и все желающие.


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