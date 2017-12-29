Шпекбаев завел страницу в Facebook

Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Шпекбаев Алик завел страницу в Facebook, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

"Фейсбук больше чем просто социальная сеть. Это мир, без которого сегодня трудно рассчитывать на объективный взгляд на разные актуальные вопросы жизни общества. Особенно это важно для людей, принимающих управленческие решения", - написал он.

Как отметил Шпекбаев, что на него и его коллег возложена ответственная миссия по реализации политики в сферах государственной службы, контроля и оценки качества государственных услуг и противодействия коррупции.

"Ориентируясь на лучшие мировые практики, нарабатывая собственный опыт, Казахстан сумел добиться ощутимых результатов в этих сферах. Но потребность в дальнейшем росте предполагает объединение усилий. Эту задачу в качестве одной из приоритетных ставит перед нами Президент страны. Сегодня нам как никогда нужна помощь неравнодушных и креативно мыслящих людей. Поскольку Фейсбук предоставляет великолепную возможность услышать голос каждого из вас, я открываю здесь личную страницу", - заявил Шпекбаев.

Для тех, кто изъявит желание подробно изложить ту или иную позицию по направлениям их работы, он предложил писать на его личную электронную почту alik.shpekbaev@gmail.com.

"Друзья, чтобы мы могли выстроить в этом направлении продуктивную работу, хочу напомнить, что для жалоб, заявлений и иных обращений на портале «Открытый диалог» https://dialog.egov.kz/blogs/393216/welcome функционирует мой блог. Верю, что мы одинаково заинтересованы в формировании корпуса достойных слуг народа и построении общества, свободного от коррупции", - сказал он.

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Желаю всем крепкого здоровья, счастья и воплощения самых грандиозных планов!

Фото: Казинформ