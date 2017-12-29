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Сказочное Бали утонуло в мусоре

29 декабря 2017, 15:30

Последнее значительное загрязнение прибрежной зоны на Бали возникло после ежегодного сезона муссонов — ветер пригнал мусор к пляжам.

Власти индонезийского острова Бали объявили чрезвычайное положение из-за мусора, который выносит из моря на побережье.

Как пишет издание, Индонезия занимает второе место в мире после Китая в рейтинге государств с наибольшим количеством мусора в прибрежной зоне. По оценкам экспертов, в стране ежегодно производится 1,29 миллиона тонн отходов.

Последнее значительное загрязнение прибрежной зоны на Бали возникло после ежегодного сезона муссонов — ветер пригнал мусор к пляжам. Правительством была организована кампания по очистке побережья, для которой было нанято 700 уборщиков. 35 грузовиков ежедневно вывозят с популярных пляжей Джимбаран, Кута и Семиньяк около 100 тонн мусора.

По прогнозам ученых, к 2025 году количество мусора может увеличиться на 70 процентов.

Пластиковые отходы представляют особую опасность для экологии. В частности, токсины попадают в рыбу, она становится опасной для тех, кто употребляет ее в пищу.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Antara Foto Agency / AP.


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