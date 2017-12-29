Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Путин встретит Новый год с родными и близкими

29 декабря 2017, 15:56

Этот праздник для президента - семейный, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин планирует встретить наступление 2018 года в кругу родных и близких, передает ТАСС.

"Он [глава государства] традиционно его [Новый год] встречает дома, традиционно делает это в кругу родных и близких, и друзей", - сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он отметил, что этот праздник для президента "семейный, за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственно". "Также будет традиционно и в этом году", - считает представитель Кремля.

Фото: fg24.ru.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...