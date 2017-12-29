Путин встретит Новый год с родными и близкими
Этот праздник для президента - семейный, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин планирует встретить наступление 2018 года в кругу родных и близких, передает ТАСС.
"Он [глава государства] традиционно его [Новый год] встречает дома, традиционно делает это в кругу родных и близких, и друзей", - сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Он отметил, что этот праздник для президента "семейный, за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственно". "Также будет традиционно и в этом году", - считает представитель Кремля.
Фото: fg24.ru.
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