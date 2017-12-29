Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 332,48, RUBKZT_TOD = 5,7862, USDKZT_0_001 = +9,8920 % годовых, USDKZT_0_002 = +11,0347 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментом RUBKZT_TOМ сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями с 01 по 08 января 2018 года в Российской Федерации.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 332,48 тенге за доллар США при объеме торгов 268 250 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7862 тенге за рубль при объеме торгов 25 000 тыс. рублей;

- по китайскому юаню с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 332,33 тенге за доллар (+1,02 тенге), суммарный объем торгов - 391 700 тыс. USD (+135 800 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +9,8920 % годовых при объеме торгов 188 500 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +11,0347 % годовых при объеме торгов 207 900 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 27 банков.