В зоопарке Алматы появился новый львенок
29 декабря 2017, 16:14
Его привезли из Бишкека.
В зоопарке Алматы появился новый львенок, сообщает Zakon.kz.
Львёнка привезли из Бишкека. Его зовут Арс.
"Новый друг нашего Алишки! Он очень веселый и игривый", - говорится в официальном аккаунте зоопарка в Instagram.
Напомним, 27 декабря стало известно, что в зоопарке Алматы умер лев. Об этом сообщил директор зоопарка Ержан Еркинбаев.
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