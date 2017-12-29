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В зоопарке Алматы появился новый львенок

29 декабря 2017, 16:14

Его привезли из Бишкека.

В зоопарке Алматы появился новый львенок, сообщает Zakon.kz.

Львёнка привезли из Бишкека. Его зовут Арс.

"Новый друг нашего Алишки! Он очень веселый и игривый", - говорится в официальном аккаунте зоопарка в Instagram.

Напомним, 27 декабря стало известно, что в зоопарке Алматы умер лев. Об этом сообщил директор зоопарка Ержан Еркинбаев.


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