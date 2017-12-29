Назарбаев подписал закон об избежании двойного налогообложения между Казахстаном и Ирландией

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и Протокола к ней», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как ранее сообщалось, конвенция дает возможность, путем разделения прав налогообложения между договаривающимися государствами, избежать двойного налогообложения доходов юридических и физических лиц, являющихся резидентами государств.

Кроме того, благодаря созданию благоприятных условий для инвестиций, открывается возможность для укрепления и расширения экономического сотрудничества между Казахстаном и Ирландией.

Также поможет обмену информацией по вопросам налогообложения между уполномоченными органами двух государств, будет способствовать предотвращению уклонения от налогообложени.

Отдельными статьями Конвенции предусмотрен четкий порядок налогообложения доходов артистов, спортсменов, государственных служащих и студентов, осуществляющих свою деятельность в договаривающихся государствах.

Напомним, объем товарооборота между двумя странами за последние 10 лет составил 1 млрд 180 млн долларов США. В 2016 году этот показатель составил 139 млн долларов США. Основные экспортные товары Казахстана - каменный уголь, газ и аппараты для разделения дымов. В структуре импорта преобладают вакцины, лекарства и оборудование для их производства, напитки и парфюмерия. Инвестиции из Ирландии в Казахстан за последние 10 лет составили 1 млрд долларов США.