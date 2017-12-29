В декабре Жилстройсбербанк бьет рекорды по выдаче займов

Вкладчики ЖССБК (дочерняя организация Холдинга "Байтерек") торопятся отметить Новый год в собственных квартирах. Ежедневно финансовый институт бьет собственные рекорды по выдаче кредитов. Накануне, 28 декабря 2017 года, были выданы максимальные 333 займа на сумму 2,9 млрд тенге. Из них больше половины – 172 займа – выданы на приобретение жилья в рамках программы "Нурлы жер". В тройку лидеров по выдаче вошли Южно-Казахстанская область, Астана и Алматы. Средняя сумма займа, которую вкладчики берут у ЖССБК – 8 млн тенге.

"Клиенты банка торопятся встретить семейный праздник в собственном доме, в теплых и уютных стенах. Поэтому количество выдаваемых займов к концу декабря у нас увеличилось. Чтобы клиенты могли побыстрее получить деньги для покупки квартиры или дома, банк изменил свой режим работы. Раньше заявки на выдачу принимались до 16.00 часов, теперь это можно сделать до 18.00 часов", - рассказала заместитель председателя правления Жилстройсбербанка Жанар Жубаниязова.

Она подчеркнула, что в обычные дни банк в среднем предоставлял своим клиентам 112 займов и ранее рекордными считались 175-180 выданных кредитов в сутки.

Также в банке рассказали, что на 14 декабря 2017 года в рамках программы "Нурлы жер" ЖССБК дополнительно выдал 22 млрд тенге. Эти средства были выделены ровно год назад из Национального фонда по поручению главы государства. Они предназначались для льготного кредитования вкладчиков по госпрограмме. Как известно, ее участники могут рассчитывать на предварительные жилищные займы при наличии минимального размера накоплений в 30% от договорной суммы. При этом ставка вознаграждения по ним составляет всего 5% годовых.

Дополнительно к этому Министерством финансов на реализацию программы "Нурлы жер" было выделено еще 8 млрд, из которых 7,3 млрд ЖССБК уже выдал своим клиентам.