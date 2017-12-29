Британская собака получила на Рождество 68 подарков на £1000

38-летняя британка одарила свою собаку на Рождество 68 подарками за тысячу фунтов (около 437 тысяч тенге). Хозяйка просто любит кокер-пуделя по кличке Лола больше, чем всю свою семью. Да что там, у Лолы даже собственный банковский счёт есть.

Женщина признается, что любит кокер-пуделя больше, чем супруга Марка и шестилетнего сына Гарри.

"Она изменила мою жизнь, - говорит Хелена. - Мы взяли ее, потому что у нас только один ребенок - шестилетний Гарри. В этом году Лола получила определенно больше подарков, чем он: она никогда не ноет и не жалуется на то, что ей не нравится обед".

У Лолы есть специальная коляска и велосипедное сиденье, а также богатый гардероб. Кроме того, у собаки особенная диета - она сыроедка.

Неудивительно, но Лола спит в собственной кровати. У этой собаки действительно есть свой банковский счет и ежемесячное пособие.

На Рождество хозяйка купила любимице 68 подарков: это премиум-игрушки, одежда, а также собачья еда. На подарки она потратила более £1 000. Вот такая любовь!

Источник: fishki.net.