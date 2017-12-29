Открытие 11-го ресторана McDonald’s и 1-го McCafe в Казахстане

Новый ресторан занимает площадь в 490 кв. метра и рассчитан на 79 посадочных мест внутри и 64 места на летней площадке.

29 декабря в 12:00, на пересечении улицы Байтурсынова и бульвара Бухар Жырау состоялось открытие 11-го ресторана McDonald’s в Казахстане и уже 6-го в городе Алматы.

Новый ресторан занимает площадь в 490 кв. метра и рассчитан на 79 посадочных мест внутри и 64 места на летней площадке. Как и во всех ресторанах сети, у здания имеется просторная парковка на 25 мест. Гостей ждет гостеприимный̆ сервис и продукция самого высокого качества, приятная обстановка и бесплатный Wi-Fi. Работает круглосуточная система McDrive, позволяющая сделать, оплатить и получить заказ, не выходя из автомобиля. Здание ресторана полностью реализовано с учетом требований для маломобильных групп населения и соответствует золотым стандартам McDonald’s в сфере зеленых технологий.

Благодаря открытию нового ресторана создано более 60 рабочих мест.

Отличительной особенностью нового ресторана является открытие первой в Казахстане всемирно известной сети кофеен McCafe. McCafe – это отдельный уголок тепла, уюта и удовольствия с особым меню, расположенный рядом с основным прилавком.

McCafe выгодно отличается соотношением цены и качества. Специально обученные бариста предлагают широкий ассортимент напитков (Капучино, Эспрессо, Латте, Мокко, Американо, Какао, Фраппе, Венский кофе, Пряный чай Латте), десертов (Клубничный Чизкейк, Тирамису, Пинчер, Шоколадный Трюфель, Премиальный Яблочный Пирог), свежей выпечки и сытных панини.

Секрет великолепного вкуса кофе таится в тщательно отобранных и обработанных кофейных зёрнах. В McCafe используется эксклюзивная кофейная смесь из 100% арабики, имеющая международный сертификат «UTZ Certified».

13 января 2018 года состоится Футбольный праздник с участием знаменитых игроков ФК «Кайрат» в честь данного открытия на территории ресторана McDonald’s.