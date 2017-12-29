Москвичи встретят самый бесснежный Новый год со времен Сталина

В новогоднюю ночь будет облачно, без существенных осадков.

Грядущий Новый год в Москве будет самым бесснежным за последние 68 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец в пятницу.

Он рассказал, что 31 декабря пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет, в основном в ночные часы и утром 31 декабря, небольшой снег, примерно 3-5 миллиметров. Температура утром составит около нуля градусов, днем 0… плюс 2 градуса.

В новогоднюю ночь, по словам специалиста, будет облачно, без существенных осадков. На дорогах образуется слабая гололедица, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду.

"В столице подморозит до минус 1 — минус 3, по области 0 — минус 5 градусов. В дневные часы с приближением теплого фронта небо затянут облака, к вечеру пойдут осадки в смешанной фазе, ветер южный 4-9 метров в секунду и температура повысится до плюс 1 — плюс 3. Таким образом, предстоящий Новый год в Москве будет самым бесснежным за последние 68 лет", — заключил Тишковец.

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков.