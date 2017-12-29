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В министерстве юстиции назначен новый вице-министр

29 декабря 2017, 16:56

Им стала Пан Наталья.

В министерстве юстиции Казахстана назначен новый вице-министр, сообщает Zakon.kz.

"Постановлением правительства Казахстана от 29 декабря 2017 года вице-министром юстиции РК назначена Пан Наталья Виссарионовна", - говорится в сообщении Минюста.

С 8 декабря 2016 года и по настоящее время Наталья Пан работала директором департамента по правам интеллектуальной собственности министерства юстиции РК.


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