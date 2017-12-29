На дневных торгах тенге продолжил ослабление
Средневзвешенный курс доллара США составил 332,48 тенге за доллар.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 332,48 тенге за доллар при объеме торгов 268,25 млн долларов
Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 332,33 тенге за доллар (+1,02 тенге), суммарный объем торгов – 391,7 млн (+135 800 тыс. USD).
В обменниках доллар покупают/продают по 333,5-335 тенге.
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,7862 тенге за рубль при объеме торгов 25 млн рублей.
В торгах приняли участие 27 банков.
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