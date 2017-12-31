Как казахстанцы будут встречать Новый год
Праздник к нам приходит.
Для большинства казахстанцев Новый год это семейный праздник. Он ассоциируется исключительно с елкой, мандаринами и дедом Морозом.
Портал Zakon.kz решил узнать, что для казахстанцев значит, Новый год и как они будут отмечать самый главный зимний праздник.
Семья Казакбаевых
Шолпан
У нас большая семья и мы отмечаем Новый год дома. Соблюдаем традиции этого праздника, верим в деда Мороза, сказку и волшебство. Поздравляю всех с наступающим новым годом! Счастья всем!
Семья Белканья
Гульдана
Для меня Новый год это праздник детства. Это елка, мандарины, подарки, и волшебство. Люблю предновогоднюю суету. Каждый год перед праздником мы убираемся в доме, наряжаем елку, украшаем наш дом и готовим подарки для близких. Желаю всем в Новом году волшебства, чуда и исполнения желаний.
Студентки Назерке, Аяулым и Жансая
Актриса Асель Садвакасова
Режиссер Аскар Узабаев
Студент Абай
Александра
Для меня Новый год означает новые мечты, возможности и новый успех. Для нас, это в первую очередь семейный праздник и мы празднуем его с родными. Желаю всем в Новом году мира и добра!
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