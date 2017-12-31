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Как казахстанцы будут встречать Новый год

31 декабря 2017, 06:57

Праздник к нам приходит.

Для большинства казахстанцев Новый год это семейный праздник. Он ассоциируется исключительно с елкой, мандаринами и дедом Морозом.

Портал Zakon.kz решил узнать, что для казахстанцев значит, Новый год и как они будут отмечать самый главный зимний праздник.

Семья Казакбаевых

Шолпан

У нас большая семья и мы отмечаем Новый год дома. Соблюдаем традиции этого праздника, верим в деда Мороза, сказку и волшебство. Поздравляю всех с наступающим новым годом! Счастья всем!

Семья Белканья

Гульдана

Для меня Новый год это праздник детства. Это елка, мандарины, подарки, и волшебство. Люблю предновогоднюю суету. Каждый год перед праздником мы убираемся в доме, наряжаем елку, украшаем наш дом и готовим подарки для близких. Желаю всем в Новом году волшебства, чуда и исполнения желаний.


Студентки Назерке, Аяулым и Жансая

Актриса Асель Садвакасова

Режиссер Аскар Узабаев

Студент Абай

Александра

Для меня Новый год означает новые мечты, возможности и новый успех. Для нас, это в первую очередь семейный праздник и мы празднуем его с родными. Желаю всем в Новом году мира и добра!


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