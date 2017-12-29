В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях вносятся изменения

В частности, в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях вносятся следующие изменения: Статья 590: Абзац первый части первой изложен в следующей редакции: «1. Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми или несоответствующими требованиям стандарта или установленными вне предусмотренных мест государственными регистрационными номерными знаками (знаком) -»; абзац второй части третьей изложить в следующей редакции: «влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на должностных лиц - в размере пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства - в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства - в размере четырехсот месячных расчетных показателей.»; абзац первый части четвертой изложить в следующей редакции: «4. Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, -»; абзац первый части пятой изложить в следующей редакции: «5. Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи, -»; абзац второй части восьмой изложить в следующей редакции: «влекут штраф на должностных лиц и субъектов малого предпринимательства в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.»; абзац первый части десятой изложить в следующей редакции: «10. Действия, предусмотренные частями первой, пятой, шестой, седьмой и девятой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -»; Статья 592: Заголовок и часть первая изложен в следующей редакции: «Статья 592. Превышение установленной скорости движения 1. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от десяти до двадцати километров в час - влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.»; в абзаце втором части второй слово «пятнадцати» заменить словом «десяти»; в абзаце втором части третьей слово «тридцати» заменить словом «двадцати»; часть четвертую изложить в следующей редакции: «4. Действия, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влекут штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей.»; Статья 593 изложена в следующей редакции: «Статья 593. Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения 1. Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов -влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. 2. Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами - влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. 3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.»; Статья 594: Абзац второй части первой изложен в следующей редакции: «влечет предупреждение или штраф в размере трех месячных расчетных показателей.»; часть третью исключить; Часть четвертая изложена в следующей редакции: «4. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влекут штраф в размере семи месячных расчетных показателей.»; дополнить частью пятой следующего содержания: «5. Действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.»; Статья 595: Абзац первый части второй изложен в следующей редакции: «2. Движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, - влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.»; абзац первый части четвертой изложить в следующей редакции: «4. Действия, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -»; Статья 596: Часть вторая изложена в следующей редакции: «2. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, а равно пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней - влекут штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.»; абзац второй части третьей изложить в следующей редакции: «влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.»; Статья 597: Часть первая изложена в следующей редакции: «1. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частями второй, третьей настоящей статьи, - влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.»; абзац второй части второй изложить в следующей редакции: «влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.»; абзац второй части третьей изложить в следующей редакции: «влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.»; абзац второй части четвертой изложить в следующей редакции: «влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.»; часть пятую изложить в следующей редакции: «5. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.»; дополнить частью 5-1 следующего содержания: «5-1. Действия, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влекут штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.»; абзац второй части шестой изложить в следующей редакции: «влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.»; Статья 602: Заголовок и часть первая изложена в следующей редакции: «Статья 602. Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации 1. Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и (или) звуковыми сигналами - влечет предупреждение или штраф в размере трех месячных расчетных показателей.»; дополнить частью 1-1 следующего содержания: «1-1. Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки - влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.»; абзац второй части второй изложить в следующей редакции: «влекут штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.»; дополнить частью третьей следующего содержания: «3. Действия, предусмотренные частью 1-1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влекут штраф в размере семи месячных расчетных показателей.»; Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.