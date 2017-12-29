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В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях вносятся изменения

Аннотация к документу: Закон Республики Казахстан от 28 декабря 2017 года № 127-VI «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» (не введен в действие)

В частности, в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях вносятся следующие изменения:

Статья 590:

Абзац первый части первой изложен в следующей редакции:

«1. Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми или несоответствующими требованиям стандарта или установленными вне предусмотренных мест государственными регистрационными номерными знаками (знаком) -»;

абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

«влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на должностных лиц - в размере пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства - в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства - в размере четырехсот месячных расчетных показателей.»;

абзац первый части четвертой изложить в следующей редакции:

«4. Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, -»;

абзац первый части пятой изложить в следующей редакции:

«5. Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи, -»;

абзац второй части восьмой изложить в следующей редакции:

«влекут штраф на должностных лиц и субъектов малого предпринимательства в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.»;

абзац первый части десятой изложить в следующей редакции:

«10. Действия, предусмотренные частями первой, пятой, шестой, седьмой и девятой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -»;

Статья 592:

Заголовок и часть первая изложен в следующей редакции:

«Статья 592. Превышение установленной скорости движения

1. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от десяти до двадцати километров в час -

влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.»;

в абзаце втором части второй слово «пятнадцати» заменить словом «десяти»;

в абзаце втором части третьей слово «тридцати» заменить словом «двадцати»;

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«4. Действия, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -

влекут штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей.»;

Статья 593 изложена в следующей редакции:

«Статья 593. Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения

1. Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов -влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

2. Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами -

влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -

влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.»;

Статья 594:

Абзац второй части первой изложен в следующей редакции:

«влечет предупреждение или штраф в размере трех месячных расчетных показателей.»; часть третью исключить;

Часть четвертая изложена в следующей редакции:

«4. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -

влекут штраф в размере семи месячных расчетных показателей.»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«5. Действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, -

влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.»;

Статья 595:

Абзац первый части второй изложен в следующей редакции:

«2. Движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, -

влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.»;

абзац первый части четвертой изложить в следующей редакции:

«4. Действия, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -»;

Статья 596:

Часть вторая изложена в следующей редакции:

«2. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, а равно пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней -

влекут штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.»;

абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

«влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.»;

Статья 597:

Часть первая изложена в следующей редакции:

«1. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частями второй, третьей настоящей статьи, -

влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.»;

абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:

«влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.»;

абзац второй части четвертой изложить в следующей редакции:

«влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.»;

часть пятую изложить в следующей редакции:

«5. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -

влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.»;

дополнить частью 5-1 следующего содержания:

«5-1. Действия, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -

влекут штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.»;

абзац второй части шестой изложить в следующей редакции:

«влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.»;

Статья 602:

Заголовок и часть первая изложена в следующей редакции:

«Статья 602. Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации

1. Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и (или) звуковыми сигналами -

влечет предупреждение или штраф в размере трех месячных расчетных показателей.»;

дополнить частью 1-1 следующего содержания:

«1-1. Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки -

влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«влекут штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«3. Действия, предусмотренные частью 1-1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -

влекут штраф в размере семи месячных расчетных показателей.»;

Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

29 декабря 2017, 17:12
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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