Санта-Клаус поздравил казахстанских детей из Лапландии

Санта-Клаус из своей резиденции в Лапландии направил новогоднее видеопоздравление казахстанским детям, сообщает МИА «Казинформ».

Видеоролик опубликовал в Фейсбуке руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.

«Приветствую вас, всех детей Казахстана! Скоро наступит Новый год, и, возможно, вам интересно какие подарки вы получите. Мои эльфы тщательно следили за вами, были ли вы непослушными или хорошими в этом году. Давайте посмотрим, что эльфы узнали о вас, и затем, возможно, я расскажу что-нибудь о ваших подарках. Здесь я храню некоторые записи о детях со всего мира. Где мои записи? Ааа. Вот они. Дети Казахстана, я вижу вы приложили большие усилия, чтобы быть хорошими. Думаю, вы получите подарки, которые вам действительно понравятся. Но я не скажу вам все, вскоре вы узнаете больше об этом. Дети Казахстана, с Рождеством и с Новым годом!» - передал свой привет Санта-Клаус.

Ануар Жайнаков уточнил, что получить видеопоздравление Санта-Клауса была инициативой Объединения казахстанских дипломатов. Изначально инициаторы попросили новогоднего деда специально поздравить детей с синдромом Дауна, однако Санта решил не ограничиваться и поздравил всех детей Казахстана.

«Мы связались с дипломатами в Финляндии, они вышли на резиденцию Санта-Клауса в Лапландии и организовали это видеопоздравление. Министерство иностранных дел и Объединение казахстанских дипломатов поздравляет «солнечных детей» и всех детей Казахстана с наступающим Новым годом.», - отметил Ануар Жайнаков.

Днем ранее, 28 декабря, Объединение казахстанских дипломатов совместно с Посольством РК в Финляндии организовало благотворительную акцию для детей реабилитационного центра «Солнечный мир», поздравили их с Новым годом и вручили специальные подарки.