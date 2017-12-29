ИП по патенту приостанавливают уплату взносов на ОСМС с 1 января 2018 года до 1 января 2020 года

Уважаемые налогоплательщики, применяющие СНР на основе патента!

ДГД по Алматинской области сообщает, что согласно разъяснениям Министерства здравоохранения РК, Парламентом РК одобрен и принят проект Закона о внесении изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам порядка и сроков уплаты взносов на ОСМС.

Так, одобрено предложение о переносе сроков уплаты взносов на ОСМС физическими лицами и государством с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года.

В связи с чем, с 1 января 2018 по 1 января 2020 года, для индивидуальных предпринимателей, применяющих СНР на основе патента, обязательство по уплате взносов на ОСМС «за себя» приостанавливается.

Кроме того напоминаем, до истечения срока действия предыдущего патента, необходимо продлить или приостановить деятельность. Для этого, не позднее 31 декабря необходимо представить расчет стоимости патента по форме 911.00.

Уплата стоимости патента производится налогоплательщиком до представления расчета.