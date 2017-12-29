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Кот стал причиной задержки рейса в киевском аэропорту

29 декабря 2017, 17:33

На протяжении двух часов иностранец-кошатник выяснял отношения с представителями авиокомпании и полиции.

В аэропорту "Киев" произошел курьезный случай. Самолет не мог взлететь из-за лишнего кота на борту, пишет украинское издание "Вести".

Из-за необычного инцидента рейс "Киев-Анкара" был задержан на 2 часа.

Как оказалось, по правилам авиакомпании, каждый человек может перевозить не более 6 животных, а у одного из пассажиров в багаже оказалось 7 котов. На протяжении двух часов иностранец-кошатник выяснял отношения с представителями авиокомпании и полиции.

Тем временем начался спор и между пассажирами. Одни поддерживали любителя домашних животных и объясняли, что из-за одного лишнего кота ничего не случится, другие возмущались задержкой и предлагали высадить нарушителя.

В результате через 2 часа самолет все же вылетел.

Фото: livejournal.ru.


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