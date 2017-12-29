В ЮКО прошла церемония вручения номинации «Лучший года»

По итогам года в областном русском драматическом театре города Шымкент состоялась церемония вручения номинации «Лучший года» гражданам, плодотворно трудившихся в различных отраслях и оказавшие качественные услуги населению.

Приняв участие в мероприятии аким области Ж.Туймебаев оценил проделанную работу за год, где по 52 номинациям наградил граждан и рабочие коллективы.

«С каждым годом Южно-Казахстанская область крепнет и процветает. Это результат взвешенной политики Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева и кропотливого труда всех казахстанцев. В своей программной статье Президент отметил, что конкурентоспособность - это прежде всего способность нации предложить что-либо выигрышное по цене и качеству на региональных и глобальных рынках. И это не только материальный продукт, но и знания, услуги, интеллектуальные продукты, наконец, качество трудового ресурса. За счет упорного труда и проявления настойчивости вы расширили поле своей творческой деятельности. Благодаря своим качествам, вы признаны лучшими в своей сфере. Я поздравляю вас с этими достижениями», - сказал Ж.Туймебаев.

Отметим, что в номинации «Лучший композитор года» награжден Мухтар Куралов, поэт-айтыскер Жаркынбек Наушабеков в номинации «Лучший поэт года», а Дулат Турантеги стал «Лучшим писателем года». Кроме того, директор ТОО «Борте Милка» Нуралы Абишев нагрждаен в номинации «Лучший инновационный проект года», директор ТОО «Петро Казахстан Ойл Продакс» Цзян Ши в номинации «Лучший инвестор года».

Наряду с этим, в номинации «Лучший художник года» награжден заместитель председателя областного филиала Союза художников Казахстана Нурлан Шилибаев, в номинации «Лучший журналист года» - директор телеканала «NAR TV» Ерсултан Амирбек, «Лучший ученый года» - старший преподаватель Шымкентского университета Айжаркын Садибекова, «Лучший преподаватель года» - учитель лицей-интерната «Білім-инновация» №3 для мальчиков в городе Кентау Гани Орынбасаров, в номинации «Лучший врач года» - заведующая отделением областного перинатального центра №2 города Шымкент Гульнар Альменова, а «Лучшим спортсменом года» признан чемпион мира по боксу Кайрат Ералиев. Лучшим по итогам года вручены дипломы акима области и памятные сувениры.

В ходе торжественного мероприятия, орденом «Достық» ІІ степени награждена директор ТОО «Редакция РАБАТ», «Собкор» и «Dата» Валентина Куликова, орденом «Құрмет» председатель консорциума «Иассы» Умбет Жусипбаев, звание «Почетный гражданин области» присвоено Досыму Сулееву, Асылы Осман, Серикжану Сейтжанову, Умирзаку Мелдеханову и Орынбаю Дайырбекову. Также медалью за «Заслуги перед областью» награжден Жумабек Есимов.

Кроме того, на праздничном мероприятии определены победители областного фестиваля «Туған жер – алтын бесігім», проводимый ежегодно в рамках статьи Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». Гран-при и ключ от автомобиля марки газель вручен Толебийскому району, а ключи от легковых автомобилей достались Сузакскому, Байдибекскому и Отырарскому районам.

Вместе с тем, состоялось чествование граждан, чьи имена были включены в проект «100 новых лиц Казахстана», отмеченный в программной статье Главы государства. Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом, подготовленным мастерами искусства нашего региона.