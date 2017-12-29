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Смертельное ДТП в Алматинской области: 4 человека погибли

29 декабря 2017, 17:48

По предварительной версии водитель легковой автомашины, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение с грузовиком, двигавшимся в попутном направлении.

Четыре человека погибли, еще один травмирован в дорожной аварии, произошедшей на трассе "Алматы-Оскемен", сообщили в областном ДВД.

ДТП произошло близ села Шенгельды с участием автомашин Volkswagen Vento и КамАЗа.

В пресс-службе ДВД Алматинской области сообщили, что по предварительной версии 34-летний водитель легковой автомашины, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение с грузовиком, двигавшимся в попутном направлении.

На месте происшествия погибли сам водитель легковой автомашины и трое мужчин-пассажиров. В салоне машины также находилась 21-летняя девушка, которую с различными травмами госпитализировали в больницу Капшагая.

"По факту ДТП начато расследование, предусмотренное статьей 345 частью 4 УК РК. Назначены необходимые в таких случаях экспертизы. Расследование по факту поручено сотрудникам областного управления дознания" — сообщили в полиции.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © Sputnik / Андрей Стенин


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