Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В атаке на церковь под Каиром погибли девять и ранены 10 человек

29 декабря 2017, 17:49

В нападении участвовали пятеро террористов, на теле из них была закреплена взрывчатка.

Девять человек погибли и 10 получили ранения в пятницу в результате атаки на церковь Мар-Мина под Каиром. Об этом передает новостной портал Al-Watan со ссылкой на официальные данные министерства здравоохранения Египта, передает ТАСС.

В числе погибших - четверо охранявших храм полицейских и пятеро гражданских.

Утром была совершена попытка вооруженного нападения на христианский храм в Хелуане. По имеющимся данным, в атаке участвовали пятеро террористов, в том числе один - с закрепленной на теле взрывчаткой. В ходе перестрелки, длившейся около 10 минут, погибли стражи порядка.

Ранее сообщалось, что трое нападавших были уничтожены. Прибывшие на место происшествия саперы обезвредили на теле одного из боевиков взрывное устройство. Поступает информация о поимке одного из сообщников.

Фото: AP Photo / Amr Nabil.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...