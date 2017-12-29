Әділет министрлігіне жаңа вице-министр тағайындалды
29 декабря 2017, 17:52
Әділет вице-министрі болып Наталья Пан тағайындалды.
Қазақстан Республикасының әділет вице-министрі болып Наталья Пан тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 желтоқсандағы қаулысымен Қазақстан Республикасының әділет вице-министрі болып Наталья Пан тағайындалды" - делінген министрліктің хабарламасында.
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