31 декабря 2017 года в период с 8.00 часов до 10.30 часов ИС ЦУЛС будет вне доступа
Уважаемые пользователи!
Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщает, что в связи с проведением регламентных работ на ИС ЦУЛС в период с 8.00 часов до 10.30 часов 31 декабря 2017 года по времени г. Астана ИС ЦУЛС будет недоступна.
В этой связи в вышеуказанный период сервисы по выдаче учетных форм (выписка из лицевого счета, сведения об отсутствии (наличии) задолженности, просмотр карточки лицевого счета, проведение зачетов или возвратов излишне (ошибочно) уплаченных сумм) будут недоступны.
Комитет государственных доходов Министерства финансов РК приносит извинения за причиненные неудобства.
29 декабря 2017, 17:52
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4896571-a5915d9ca61a8743afeba1d3f7166c79
Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com