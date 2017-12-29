31 декабря 2017 года в период с 8.00 часов до 10.30 часов ИС ЦУЛС будет вне доступа

Уважаемые пользователи!

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщает, что в связи с проведением регламентных работ на ИС ЦУЛС в период с 8.00 часов до 10.30 часов 31 декабря 2017 года по времени г. Астана ИС ЦУЛС будет недоступна.

В этой связи в вышеуказанный период сервисы по выдаче учетных форм (выписка из лицевого счета, сведения об отсутствии (наличии) задолженности, просмотр карточки лицевого счета, проведение зачетов или возвратов излишне (ошибочно) уплаченных сумм) будут недоступны.

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК приносит извинения за причиненные неудобства.