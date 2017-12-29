В Алматы сгорел спортзал

В Алматы сгорел спортивный комплекс, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

"29.12.2017г. в 16:47 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о том, что горит дом по адресу: Ауэзовский район, мкрн. Таугуль-3, ул. Центральная, 10/1. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 16:58 часов",- говорится в сообщении.

По прибытии пожарных информация о горении дома не подтвердилась - горел спортивный комплекс.

"Создалась угроза распространения огня на рядом расположенные жилые дома и двухэтажное офисное здание. Принятыми мерами пожарных предотвращено распространение огня на рядом расположенные строения. От теплового воздействия повреждена внешняя обшивка офисного здания"- рассказала официальный представитель ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Пожар локализован в 17:31 часов и ликвидирован в 17:42 часов. Площадь пожара составила 120 кв. метров. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 56 человек личного состава и 14 единиц техники.