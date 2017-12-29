«БРК-Лизинг» инвестировал в экономику более 100 млрд. тенге в 2017 году

С какими итогами подходит к концу году одна их крупных лизинговых компаний Казахстана в интервью Forbes.kz рассказал председатель правления АО «БРК-Лизинг» Нурлан Байбазаров.

2017 год для «БРК-Лизинг», на наш взгляд, можно назвать успешным. БРК-Лизинг как финансовый оператор государственных программ Нурлы жол, ГПИИР реализовал проекты для обновления основных фондов предприятий на сумму более 100 млрд. тенге.

По государственной программе Нурлы жол профинансированы проекты по приобретению железнодорожного подвижного состава, который позволит обновить парк пассажирских и грузовых вагонов, расширить транзитный потенциал страны, также способствует загрузке мощностей отечественных производителей. В рамках данных проектов, поставлено 1275 грузовых вагонов отечественного производства, поставлено 43 пассажирских вагонов с широким кузовом производства Тулпар Тальго.

В рамках сотрудничества с Росэксимбанк впервые привлечена долгосрочная кредитная линия в российских рублях и реализованы проекты по приобретению 45 пассажирских вагонов и 280 грузовых вагонов.

Начата реализация пилотного проекта по обновлению муниципального парка автобусов г. Актобе. Успешно реализуется программа поддержки отечественных автопроизводителей, в 2017 году профинансировано приобретение для субъектов МСБ 124 специальных транспортных средств отечественных автопроизводителей на сумму более 3 млрд. тенге.

В рамках Программы Дорожная карта бизнеса 2020 осуществлено финансирование инвестиционных проектов по модернизации действующих производств и создания нового бизнеса в обрабатывающей промышленности на сумму более 30 млрд. тенге.

Справка: АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация Банка Развития Казахстана, входит в структуру НУХ "Байтерек"