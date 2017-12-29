В Алматинской области задержали водителя, скрывшегося с места ДТП после наезда на девушку
Задержанный мужчина уже дал признательные показания в совершении наезда.
В Алматинской области задержали водителя Mercedes, который сбил молодую девушку и скрылся с места ДТП, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, водителем разыскиваемой иномарки оказался 38-летний житель Карасайского района.
Факт зарегистрирован в поселке Раиымбек, где 28 декабря близ сельской мечети неизвестный сбил на автомашине 25-летнюю женщину, которую с различными травмами госпитализировали в одну из больниц Алматы. Водитель иномарки скрылся с места ДТП.
«Очевидцы происшествия пояснили, что пешехода сбил «Мерседес». Ориентируясь на цвет и первую цифру госномера, запомнившуюся свидетелям дорожной аварии, вскоре удалось установить разыскиваемую автомашину, владелец которой был доставлен в карасайскую районную полицию. Задержанный мужчина уже дал признательные показания в совершении наезда» - сообщили в пресс-службе ДВД.
Уголовное расследование по факту проводится согласно ст. 345 ч.2 УК РК. Задержанному также грозит вменение ст. 347 УК РК, то есть оставление места ДТП.
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