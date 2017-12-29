Туймебаев: Молодежь – движущая сила общества

В ходе встречи глава региона отметил, что за годы независимости десятки тысяч молодых людей получили образование по программе «Болашак» в самых престижных университетах мира, в том числе около 400 молодых людей приходятся на нашу область.

Сегодня казахстанская молодежь стала движущей силой общества. Каждое новое поколение несет в себе новые веяния жизни. Это объективное явление. Об этом сегодня на прошедшем в Шымкенте форуме рабочей молодежи «Конкурентоспособная молодежь» сказал аким области Жансеит Туймебаев.

В ходе встречи глава региона отметил, что за годы независимости десятки тысяч молодых людей получили образование по программе «Болашак» в самых престижных университетах мира, в том числе около 400 молодых людей приходятся на нашу область.

«На севере страны по программе «Серпін» в профессиональных и высших учебных заведениях обучаются порядка 17 тысяч студентов. В свою очередь, это придает импульс новому поколению. Обладатели 50% грантов – это молодежь области. Таким образом, южноказахстанская молодежь поддержала проект, инициированный Главой государством. Из 346 студентов, завершивших обучение по техническим и сельскохозяйственным специальностям 189 устроены на постоянную работу», - сказал Ж.Туймебаев.

Также, аким области отметил, что по сложившейся традиции в конце года подводят итоги проведенной работы во всех сферах и добавил о необходимости показать обществу проделанную работу молодежи региона.

Наряду с этим, он подчеркнул, что в своей программной статье «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» Глава государства особо отметил: «Без сохранения национального кода, национальной культуры не будет никакой модернизации. Чтобы двигаться вперед, нужно отказаться от тех элементов прошлого, которые не дают развиваться нации».

Вместе с тем, в своей поздравительной речи глава региона призвал молодежь области трудиться во благо Родины, сохранения своей культуры и национального кода.