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Лавров отказался назвать главного "дебила" мировой политики

29 декабря 2017, 19:25

Вопрос возник в связи с инцидентом 2015 года, когда на одной из пресс-конференций Лавров, как показалось многим, едва слышно произнес "дебилы", добавив еще одно крепкое слово.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отказался назвать главного "дебила" мировой политики в ответ на прямой вопрос ведущего юмористической программы "Международная пилорама" на телеканале НТВ Тиграна Кеосаяна, пишет РИА Новости.

Кеосаян поинтересовался у министра, кто сегодня является главным "дебилом" международной политики. "Вы знаете, я даже не хочу называть имен, чтобы никого не обидеть. Оставлю без внимания этот вопрос", — сказал Лавров. Запись фрагмента передачи, которая выйдет в субботу, размещена на сайте телеканала НТВ.

Вопрос возник в связи с инцидентом 2015 года, когда на одной из пресс-конференций Лавров, как показалось многим, едва слышно произнес "дебилы", добавив еще одно крепкое слово. Выражение тут же стало крылатым.

В интернете развернулась дискуссия: кому же все-таки было адресовано это обращение. Самая популярная версия – Лаврова разозлили фотографы, пытавшиеся запечатлеть каждое движение министра и ослепившие его вспышкой. Сам глава российского МИД произошедшее спустя некоторое время объяснил так: "Я не выходил из себя. Извините, ну не я один попадаю в ситуацию, когда микрофон оказывается не выключен".

Фото: РИА Новости


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