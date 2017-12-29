В ЮКО на производственных местах трудятся около 20 тысяч молодых людей

На сегодня по программе «С дипломом – в село» на работу трудоустроено более 6 тысячи специалистов.

На сегодняшний день в Южно-Казахстанской области насчитывается около 800 тысячи молодежи, что составляет 26 процентов от общей численности населения всей области. Около 20 тыс. молодых людей трудятся на 306 производственных местах Южного региона.

В частности, около 90 процентов коллектива чулочной фабрики «Әлем БТ» состоит из молодежи. Вместе с тем, более 50 процентов рабочих коллективов АО «Кентауского трансформаторного завода», АО «ҚазТрансОйл», АО «Қазақтелеком», ТОО «Бал текстиль», ТОО «Стандарт цемент», АО «Химфарм», ТОО корпорация «Атамекен» составляет молодежь.

Об этом сегодня стало известно на прошедшем форуме рабочей молодежи «Бәсекеге қабілетті – жастар». Согласно краткосрочной программе профессионального обучения, 12 159 граждан прошли обучение на основе спроса на профессию и рынок труда. Также, по поручению акима области в целях поддержки сельской молодежи уточнен перечень самых необходимых специальностей в рамках акции «Әр ауылға өз шебері». 9253 граждан по 15 специальностям получили профессиональное образование, из них 5 150 – молодежь. Следует отметить, что на 306 производственных местах трудятся около 20 тыс. молодых людей. По проекту «Бастау-Бизнес» 1 509 граждан направлены на курсы обучения основам предпринимательства, из них 369 составляет молодежь области. Необходимо подчеркнуть, что до сегодняшнего дня 790 граждан получили микрокредиты, из них 247 является молодежь. Все это реализуется по поручению Главы государства в рамках бесплатного профессионально-технического образования.

Кроме того, по молодежной практике постоянной работой обеспечены 14 689 молодежи области. На сегодня по программе «С дипломом – в село» на работу трудоустроено более 6 тысячи специалистов. Если в 2017 году по республике запланировано выдача жилья 3232 молодежи, из них 9,3 процента или 303 приходится на Южный регион. Вместе с этим, на республиканском уровне выплачены единовременные поощрениям 5 896 молодым специалистам, из них 15,2 процентов или 897 молодежь региона. Наряду с этим, жилье предоставлено 315 молодым людям.

Вместе с тем, для развития малого предпринимательства среди молодежи, микрофинансовой организацией «Ырыс» выданы без залоговые микрокредиты в размере 100 млн. тенге, что позволило не менее 50 молодым людям открыть собственное дело.