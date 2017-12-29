В МВД опровергли информацию об ажиотаже в ЦОНах из-за удорожания паспортов

Стоимость госпошлины за выдачу паспорта в 2018 году составит 19 тысяч 240 тенге.

Директор департамента государственного языка и информации министерства внутренних дел Алмас Садубаев прокомментировал информацию об очередях, якобы вызванных предстоящим повышением пошлины на заграничные паспорта, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что согласно нововведению с 1 января 2018 года будет увеличена государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Республики Казахстан с 4 МРП (в 2017 году 9 076 тенге) до 8 МРП (в 2018 году 19 тысяч 240 тенге).

"В этой связи, количество обращений граждан в ЦОНы за получением паспорта увеличилось, так как согласно действующему законодательству замена документов при их видоизменении может осуществляться по желанию граждан", — проинформировал Садубаев.

По его словам, поток граждан наблюдается, в основном в крупных городах: Астане, Алматы, Шымкенте.

При этом подразделениями миграционной службы приняты меры к увеличению количества рабочих мест в ЦОНах городов, областей. Прием населения ведется в рабочем режиме, при этом ажиотажа и столпотворения населения не наблюдается, заключил Садубаев.

Ранее в социальных сетях жители Астаны и Алматы пожаловались на большие очереди в центрах обслуживания населения. Ажиотаж по данным казахстанцев, возник после появления информации о подорожании паспортов в два раза в 2018 году.

Фото: ru.sputniknews.kz